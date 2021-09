Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe-Bruckhausen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person - Fahrzeug kippt auf die Seite

Hünxe-Bruckhausen (ots)

Am Freitag, um 19:25 Uhr, befuhr eine 84-jährige Frau aus Hünxe den Bergschlagweg aus Richtung Dinslakener Straße kommend in Fahrtrichtung Autobahnbrücke. Nach etwa 300 Metern kam die 84-Jährige aus ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Anschließend kippte das Fahrzeug auf die Seite. Die 84-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das verunfallte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Bergschlagweg wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der Dinslakener Straße und der Straße Zur Alten Mühle für etwa anderthalb Stunden durch Polizeibeamte gesperrt.

