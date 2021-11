Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211103-3: Bewaffneten Räuber nach nur einer Stunde festgenommen

Elsdorf (ots)

Zeugen erkannten den flüchtenden Täter und informierten die Polizei. Die Beamten nahmen den 15-Jährigen an seiner Wohnanschrift fest.

Ein Mund-/Nasenbedeckung tragender, männlicher und jugendlich scheinender Täter betrat am Dienstagabend (2. November) um 20.15 Uhr den Verkaufsraum eines Kiosks in der Köln-Aachener-Straße in Elsdorf. Dort nahm er sich Getränkedosen und begab sich zur Kasse, um diese zu bezahlen. Als die Angestellte des Kiosks (19) die Kasse öffnete, zog der "Kunde" eine schwarze Pistole aus seiner Hose und forderte die Herausgabe des Bargelds. Die Angestellte löste daraufhin einen Alarm aus, worauf der Täter selbst in die Kasse griff. Mit einem geringen Bargeldbetrag flüchtete er in Richtung Mittelstraße. Die Angestellte des Kiosks blieb unverletzt.

Der flüchtende Täter begegnete mehreren Zeugen. Sie erkannten den Täter und informierten die Polizei. Gegen 21.15 Uhr wurde der Tatverdächtige, der sich zu Fuß in Richtung Wohnanschrift näherte, an der Ecke Köln-Aachener-Straße/Nollstraße durch Beamte angesprochen und festgenommen. Die Tatwaffe und das geraubte Bargeld hatte er nicht bei sich. Die Staatsanwaltschaft Köln ordnete die Durchsuchung der Wohnanschrift des 15-Jährigen an. Der erziehungsberechtigte Vater erhielt Kenntnis. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell