Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211103-2: Zeugen nach Raub gesucht

Kerpen (ots)

Ein bewaffneter Täter lauerte einer Tankstellenmitarbeiterin auf und bedrohte sie mit einer Schusswaffe.

Ein maskierter Täter stieß die Mitarbeiterin beim Aufschließen der Tankstelle in Kerpen ins Gebäude. Er forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe das Öffnen des Tresors und die Herausgabe des Bargeldes. Mit der Beute verließ er die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung.

Die Mitarbeiterin (41) einer Tankstelle auf der Dürener Straße schloss den Verkaufsraum der Tankstelle am frühen Dienstagmorgen (2. November) um 5.50 Uhr auf. Ein Mann schubste sie in das Gebäude und forderte Bargeld. Dabei soll der Täter ihr eine Schusswaffe vorgehalten haben. Die Angestellte folgte der Aufforderung, schloss den Tresor auf und gab dem Täter das Bargeld, womit er in unbekannte Richtung floh.

Der Mann soll 175 bis 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er habe mit dunkler, tiefer Stimme gesprochen und dabei einen Akzent gehabt.

Das Kriminalkommissariat 13 in Hürth hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich umgehend unter Telefon 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell