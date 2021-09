Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 18.09.2021, gegen 10.15 Uhr, überquerte eine 97-jährige Fußgängerin den Fußgängerüberweg in der Brombacher Straße in Höhe der Einmündung zum Rebmannsweg. Eine 85-jährige Pkw-Fahrerin übersah die 97-Jährige und es kam zur Kollision. Die Fußgängerin wurde auf die Motorhaube aufgeladen und flog dann wieder auf die Fahrbahn. Die schwer verletzte Fußgängerin wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo sie am Sonntag, 19.09.2021, aufgrund der schweren Verletzungen, verstarb. Der Sachschaden am Pkw beträgt etwa 1.000 Euro.

