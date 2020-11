Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Personenkontrolle - Neusser mit Untersuchungshaftbefehl gesucht

NeussNeuss (ots)

Am Dienstagmorgen (03.11.), gegen 06:35 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte an der Erprather Straße in Reuschenberg im Rahmen der Streife einen verdächtigen 41-Jährigen. Dabei stellten sie fest, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Neuss wegen Verdacht des Wohnungseinbruchdiebstahls vorlag. Er wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

