Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Beschädigtes Hoftor - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 19.09.2021, zwischen 00:00- 01:00 Uhr hörte eine Anwohnerin in der Königschaffhauser Straße in Endingen einen dumpfen Knall.

Bei der Nachschau erkannte sie eine Person, die sich vom Tor entfernte. Am nächsten Morgen stellte sie fest, dass die beiden Gelenke der Schwenkautomatik des elektrischen Tors gebrochen waren.

Die nachts gesehene Person war ca. 17-20 Jahre alt, schlank, trug eine weißes T-Shirt und führte ein Fahrrad mit sich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emmendingen, Tel.: 07641/582-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell