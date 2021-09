Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen - Radfahrer kommt in Gegenverkehr

Freiburg (ots)

Am Samstag, 18.09.2021, gegen 14:45 Uhr befuhr ein 16-jähriger Rennradfahrer die K5127 von Endingen in Richtung Kiechlinsbergen.

In einer Kurve geriet er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem dort ordnungsgemäß entgegenkommenden PKW eines 65-jährigen Fahrzeugführers. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro.

