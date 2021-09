Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Fahrrad am Bahnhof gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.09.2021, ist am Bahnhof in Maulburg ein abgestelltes Fahrrad gestohlen worden. Das rot-schwarze Ghost-Fahrrad stand verschlossen im dortigen Fahrradständer. Der Wert des Rades liegt noch bei rund 500 Euro. Die Tatzeit lag genau zwischen 06:40 Uhr und 14:40 Uhr. Das Polizeirevier Schopfheim hofft auf Zeugenhinweise (Kontakt 07622 66698-0).

