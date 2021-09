Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Aitern: Unfallflucht am Samstag - geparkter BMW beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein geparkter BMW X3 ist am Samstag, 18.09.2021, zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr, auf dem Parkplatz der Talstation der Belchenbahn in Aitern beschädigt worden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hatte ein unbekanntes Fahrzeug den BMW an der rechten Fahrzeugseite gestreift. Der Sachschaden liegt bei rund 700 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (Kontakt 07673 8890-0) bittet um Zeugenhinweise!

