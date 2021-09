Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Rauchmelder verhindert Schlimmeres - Bewohner von Feuerwehr gerettet

Freiburg (ots)

Noch rechtzeitig konnten zwei schlafende Bewohner am Freitagabend, 17.09.2021, aus einer verqualmten Wohnung in Lottstetten gerettet werden. Gegen 22:30 Uhr hatte der Rauchmelder in der betroffenen Wohnung ausgelöst, ein Nachbar die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr musste sich gewaltsam Zugang zur Wohnung verschaffen. Es stand verbranntes Essen auf dem Herd. Zwei alkoholisierte Bewohner, die fest schliefen, wurden aus der Wohnung gebracht. Sie wurden vom Rettungsdienst untersucht und blieben unverletzt. Es entstand kein Gebäudeschaden. Nachdem die Wohnung gelüftet war, konnten die Bewohner wieder zurückkehren. Die Feuerwehren aus Lottstetten sowie Jestetten, der Rettungsdienst und die Polizei waren im Einsatz.

