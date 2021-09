Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Geräteschuppen brennt

Freiburg

Am Sonntagmorgen, 19.09.2021, hat ein Geräteschuppen in Unterlauchringen gebrannt. Gegen 10:10 Uhr war der Brand gemeldet worden. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte der Hausbesitzer und sein Sohn das Feuer bereits gelöscht. Beide wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, blieben aber nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der Sachschaden am Schuppen und Geräten liegt zwischen 5000 und 10000 Euro. Möglicherweise hatte in einem Eimer verwahrte benutzte Grillkohle das Feuer verursacht.

