Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 17.09.2021, hat sich der Fahrer eines Motorrollers in Wehr leicht verletzt. Gegen 16:10 Uhr war der 47-jährige mit einem Auto kollidiert. Dessen 19-jährige Fahrerin war aus der Sternenstraße in die Todtmooser Straße eingebogen und hatte dabei offensichtlich den bevorrechtigen Motorrollerfahrer übersehen. Dabei dürfte die tiefstehende Sonne eine Rolle gespielt haben. Der Rollerfahrer wurde beim Zusammenstoß verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 1500 Euro.

