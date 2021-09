Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Brandstiftung an Schule - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 19.09.2021, gegen 03:10 Uhr hatten Unbekannte einen Altpapiercontainer auf dem Areal der Carl-Helbing-Schule in Emmendingen in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf einen weiteren Container über., welcher auf einen zweiten Container übergriff. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer ohne größeres Schadensbild recht schnell gelöscht werden.

Auch gegen 08:30 Uhr kam es zu einer starken Rauchentwicklung aus einem weiteren Müllcontainer, welcher im Eingangsbereich der Schule abgestellt war. Unbekannte hatten offenbar den darin befindlichen Sperrmüll angezündet. Auch in diesem Fall konnte der Brand schnell gelöscht werden, ohne dass es zu weiteren Schäden kam.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641/582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Brandstiftern geben können.

