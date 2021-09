Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hoteleinbrüche

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Gemeinde Hinterzarten

In der Nacht vom 17.09.21 auf 18.09.21 versuchte zunächst eine bislang unbekannte Person durch eine Notausgangstüre in ein Hotel in der Erlenbrucker Straße einzubrechen. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter wohl während der Tatausübung gestört wurde oder dass er an der verschlossenen Türe scheiterte. Nach ersten Einschätzungen wurde nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden an der Türe.

In der gleichen Nacht brach eine bislang unbekannte Person in ein Hotel in der Freiburger Straße ein. Im Gebäudeinneren suchte der Täter die Rezeption auf und entwendete dort einen dreistelligen Bargeldbetrag. Danach verließ er die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. An der aufgehebelten Eingangstüre entstand erheblicher Sachschaden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell