Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Alkoholisiert gefahren

Rhede (ots)

Ein Lkw-Fahrer musste am Montag in Rhede den Platz hinter dem Steuer unfreiwillig räumen: Polizeibeamte hatten den 57-Jährigen kontrolliert, als er am Morgen in Rhede unterwegs war. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum. Der Eindruck der Beamten sollte sich bestätigen, wie das Ergebnis eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests zeigte: Es wies einen Wert von 0,41 mg/l aus. Ab einem Wert von 0,25 mg/l liegt eine Verkehrsordnungswidrigkeit vor. Die Beamten fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

