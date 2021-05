Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Schlepperdiebstahl scheitert

Vreden (ots)

In einen Wildschutzzaun verheddert hat sich ein Ackerschlepper am Wochenende in Vreden. Unbekannte hatten mutmaßlich versucht, das Arbeitsgerät zu entwenden. Zu dem Geschehen in der Bauerschaft Großemast kam es zwischen Sonntag, 22.00 Uhr, und Montag, 06.30 Uhr. Beschädigt wurden ein Gattertor und rund zehn Meter Zaun. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

