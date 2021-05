Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher schlagen Fenster zu leerstehendem Haus ein

Bocholt (ots)

In ein leerstehendes Wohnhaus sind Einbrecher am Wochenende in Bocholt eingedrungen. Um in das Gebäude an der Breslauer Straße zu gelangen, schlugen die Täter ein Fenster ein. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Unbekannten das Haus ohne Beute. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 19.00 Uhr, und Sonntag, 19.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell