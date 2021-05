Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Pkw fährt gegen Traktor

Bocholt (ots)

Eine Schwerverletzte und rund 12.000 Euro Schaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Freitagabend in Suderwick. Ein 33-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden war gegen 20.10 Uhr auf der Straße Zur Demmingbrücke in Richtung Sporker Straße unterwegs, als ein 35-Jähriger seinen Weg kreuzte. Der Isselburger bog mit einem Ackerschlepper von der Dinxperloer Straße (L 608) auf die Straße Zur Demmingbrücke ab. Der Niederländer kollidierte mit dem linken Vorderreifen des Traktors. Eine schwerverletze Mitfahrerin des Niederländers, eine 21-jährige Frau ebenfalls aus den Niederlanden, brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus, so auch ein Kleinkind zur ärztlichen Beobachtung. Beide Personen saßen im Auto des Niederländers. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Dinxperloer Straße gesperrt.

