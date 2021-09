Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Motorradfahrer verletzt sich schwer

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.09.2021, gegen 13:50 Uhr, hat sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz auf der B 314 zwischen Ofteringen und Eggingen schwer verletzt. Nachdem der 29-jährige Motorradfahrer zwei Autos überholt hatte, setzte er noch zum Überholen eines Lkws an. Aufgrund Gegenverkehrs musste er allerdings sein Vorhaben abbrechen, verlor dabei die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Fall. Er rutschte ins Bankett und zog sich schwere Verletzungen zu. Vom Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 2000 Euro.

