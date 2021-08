Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe, Daxlanden - Exhibitionist in Einkaufsmarkt - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13.10 Uhr, zeigte sich ein bislang unbekannter Exhibitionist in einem Einkaufsmarkt im Waidweg einer 17- Jährigen in schamverletzender Weise. Der Mann wird auf etwa 30 bis 35 Jahre und etwa 1,80 Meter groß geschätzt. Er hatte dunkelbraune kurze Haare und unter seiner medizinischen Maske war ein Bart zu erkennen. Bekleidet war er mit einer dunkelgrauen, kurzen Jogginghose, einem hellgrauen T-Shirt und dunklen Schuhen. Insgesamt hatte er ein ungepflegtes Erscheinungsbild und eine kräftige Figur mit leichtem "Bierbauch".

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 6665555 an die Kriminalpolizei Karlsruhe.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell