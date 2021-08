Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Dritter Kontrolltag zur Motorradfahrersicherheit

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag fand in Haltern am See ein Kontrolltag mit dem Schwerpunkt Motorradfahrer statt. Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Recklinghausen kontrollierte dabei die Geschwindigkeit an sieben Stellen. Dabei wurde allerdings auch die Geschwindigkeit von Autofahrern gemessen. An weiteren Kontrollstellen fanden zusätzlich technische Überprüfungen statt, unter anderem mit einem Schallpegelmessgerät. Im laufenden Jahr war es bereits der dritte Schwerpunkttag zur Motorradsicherheit im Straßenverkehr des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Die Kontrollen führten zu den folgenden Ergebnissen:

- 164 Verwarnungsgelder Geschwindigkeit (davon 19 Krafträder) - 11 Ordnungswidrigkeitenanzeigen Geschwindigkeit (davon 5 Krafträder) - Höchste gemessene Geschwindigkeit: 104 km/h statt erlaubter 50 km/h, (Münsterstraße Höhe Lehmbrakener Str.) - 4 Ordnungswidrigkeitenanzeigen Erlöschen der Betriebserlaubnis bei Motorrädern - 7 Verwarnungsgelder Erlöschen der Betriebserlaubnis bei Motorrädern(allen sieben Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt) - 4 Ordnungswidrigkeitenanzeigen Verbot des Überholens (4 Motorradfahrer) - 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige Ladungssicherung - 5 Schallpegelmessungen (eine verlief positiv, das Kraftrad wurde sichergestellt)

1 Ordnungswidrigkeitenanzeige und 3 Verwarnungsgelder aufgrund technischer Mängel

Die Kontrollen werden im laufenden Jahr fortgesetzt.

