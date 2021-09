Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrer kommt von Straße ab und flüchtet - BMW gesucht!

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 19.09.2021, zwischen 23:20 Uhr und 23:40 Uhr, ist ein bislang unbekannter Autofahrer im Industriegebiet Kaitle in Waldshut-Tiengen von der Straße abgekommen und hat ein Schild beschädigt. Der Unbekannte war in einer Kurve in der Nikolaus-Otto-Straße wegen einer zu hohen Geschwindigkeit auf das Bankett geraten und mit der Front gegen das Verkehrszeichen gestoßen, das komplett abgetrennt wurde und inmitten der Straße liegen blieb. Der Verursacher entfernte sich. Vom Auto blieben jedoch Teile an der Unfallstelle zurück. Demnach dürfte es sich beim Unfallfahrzeug um einen 3er BMW, Coupé oder Cabrio, gehandelt haben. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell