POL-REK: 211103-5: Bewaffneter Mann zwang Autoinsassen auszusteigen

Kerpen (ots)

Einem 22-Jährigen wird ein versuchter schwerer Raub zur Last gelegt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Auf dem Parkplatz an der Kerpener Straße zwischen einem Sportgeschäft und einem Fastfood-Restaurant zwang ein zunächst unbekannter Mann am Dienstagabend (2. November) um 21.45 Uhr die Insassen eines Autos unter Vorhalt einer Schusswaffe zum Aussteigen. Sie kamen verängstigt der Aufforderung nach. Im Anschluss daran bestieg der Unbekannte ein anderes Auto (einen weißen BMW) und fuhr ihn Richtung Gewerbegebiet Sindorf davon. Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zum Auffinden des Wagens und der Person.

Um 23.20 Uhr erhielten die Beamten die Information, dass der Mann erneut mit einer Schusswaffe an der Tatörtlichkeit aufgetaucht sei. Er würde wiederholt den Verschluss der Pistole nach hinten ziehen und diese durchladen. Polizisten trafen auf den mit drei Personen besetzten weißen BMW und forderten die Insassen, darunter der 22-Jährige, auf, auszusteigen. Im Fahrzeug lag eine Softair-Waffe. Nach der Sachverhaltsklärung in einer Polizeidienststelle hat das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen die weiteren Ermittlungen übernommen. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell