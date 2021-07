Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zwei Pkw brannten auf Parkplatz

Wesel (ots)

Am 23.07.2021, gegen 14:43 Uhr, wurden in Moers auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldisounters an der Uerdinger Straße zwei geparkte Pkw durch einen Brand erheblich beschädigt bzw. komplett zerstört. Zur Ereigniszeit hatte eine 55-jährige Frau aus Moers ihren Pkw dort abgestellt, um ihre Wocheneinkäufe zu erledigen. Bei ihrer Rückkehr bemerkt sie eine offene Flamme im Fahrzeuginnenraum, unterhalb der Klimaanlage. Eigene Löschversuche der Fahrzeughalterin blieben erfolglos. Noch während die 55-Jährige die Feuerwehr alarmierte, breiteten sich die Falammen sehr schnell zu einem Vollbrand des Pkw aus. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte griff das Feuer auf den daneben abgestellten Pkw einer 73-jährigen Frau aus Duisburg über. Beide Pkw brannten vollständig aus. Der örtlichen Feuerwehr gelang es schließlich die beiden brennen Pkw zu löschen, bevor das Feuer auf weitere Pkw oder Gebäude übergreifen konnte. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 20.000,- Euro geschätzt. Brandursächlich war ein technischer Defekt.

