Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Schwerer Verkehrsunfall in Hamminkeln mit zwei verstorbenen Personen

Wesel (ots)

Am Freitag, den 23.07.2021, gegen 16.43 Uhr, kam es in Hamminkeln Brünen, Borkener Straße / Markenweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei dem Unfall waren eine Radfahrerin, ein Kradfahrer und ein Pkw-Fahrer beteiligt. Die Radfahrerin und der Kradfahrer sind an der Unfallstelle verstorben. Da derzeit sowohl noch Maßnahmen der Unfallaufnahme, als auch Angehörigenbenachrichtigungen andauern wird darum gebeten noch keine Veröffentlichungen vorzunehmen. Weitere Angaben zum Unfall werden via OTS folgen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell