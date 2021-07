Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Radfahrer verletzte sich schwer

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr befuhr eine 26-jährige Autofahrerin aus Kamp-Lintfort die Vluynbuschstraße in Richtung Eyller Straße. Kurz vor der Einmündung Eyller Straße kam ihr ein 60-jähriger Mountainbiker entgegen, der von der Eyller Straße nach rechts in die Vluynbuschstraße abbog. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte der Rheurdter mit dem Auto und verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht werden musste.

