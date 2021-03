Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Merklingen: Diebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter trieben am Dienstag zwischen 01:00 und 06:00 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Straße in Weil der Stadt-Merklingen ihr Unwesen. Die Unbekannten durchsuchten einen vermutlich unverschlossenen Renault, der in einem Carport im Bereich eines Wohnhauses abgestellt war. Nachdem hier die Suche nach Wertvollem erfolglos verlaufen war, entwendeten die Täter aus einem angrenzenden offenen Schuppen ein ungesichertes Fahrrad. Darüber hinaus ließen sie ein weiteres Fahrrad mitgehen, das außerhalb des Schuppens vermutlich ebenfalls ungesichert stand. Bei den Rädern handelt es sich um zwei Mountainbikes. Ein graues Bike der Marke "Cube" und ein schwarzes Zweirad der Marke "Stevens".

In derselben Nacht machten sich zwei bislang unbekannte Täter in der Bleichstraße in Weil der Stadt-Merklingen gegen 03:05 Uhr an einem Audi zu schaffen. Der Wagen stand mutmaßlich unverschlossen in einer Hofeinfahrt, wurde durchwühlt und daraus eine EC-Karte gestohlen. Mit einer aufgefundenen Fernbedienung, die sich im Pkw befand, öffneten die Unbekannten im weiteren Verlauf ein Garagentor. Dort wurden ebenfalls ein geparktes Auto sowie die Garage selbst durchsucht. Ob hier etwas entwendet wurde, steht derzeit nicht fest.

Ob in beiden Fällen dieselben Täter am Werk waren, ist noch unklar. Der Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0, bittet Zeugen, die an den genannten Tatörtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Fahrräder geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell