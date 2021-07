Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Ergänzende Angaben zum schweren Verkehrsunfall in Hamminkeln mit zwei tödlich verletzten Personen

Wesel (ots)

Am Freitag, den 23.07.2021, gegen 16.45 Uhr, kam es in Hamminkeln Brünen an der Einmündung Borkener Straße / Markenweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei befuhren zwei Motorradfahrer die Borkener Straße aus Richtung Borken in Richtung Dingden. An der Einmündung Borkener Straße / Makrenweg querte eine 76-jährige Fahrradfahrerin die Borkener Straße, wobei sie mit einem der beiden Motorradfahrer kollidierte. Der 62-jährige Motorradfahrer aus Dinslaken geriet durch den Zusammenprall in den Gegenverkehr und prallte dort frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Die 76-Jährige Fahrradfahrerin und der 62-jährige Motorradfahrer verstarben an der Unfallstelle. Der 44-jährige Pkw-Fahrer aus Velen wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Tochter und Schwiegersohn der Fahrradfahrerin waren unmittelbare Unfallzeugen und wurden ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit weiträumig abgesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Es mussten mehrere Benachrichtigungen von Angehörigen durchgeführt, die nun abgeschlossen sind.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell