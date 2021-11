Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211103-6: Radfahrer nach Verkehrsunfall schwerverletzt in die Uniklinik

Brühl (ots)

Eine Autofahrerin rangierte in den fließenden Verkehr und übersah einen Fahrradfahrer.

Eine 50-jährige Autofahrerin rangierte am Dienstagmorgen (2. November) um 6.40 Uhr rückwärts aus der Einfahrt des Wohnhauses auf die Friedrichstraße, um in Richtung Kaiserstraße zu fahren. Sie soll dabei auf die Fahrbahn gerollt sein. Parkende Autos sollen die Sicht eingeschränkt haben, so dass sie eigenen Angaben zufolge den auf der Friedrichstraße in Richtung Kaiserstraße herannahenden Radfahrer (50) übersehen hatte. Der Radfahrer prallte gegen das Auto und zog sich schwere Verletzungen zu, die nach der notärztlichen Erstversorgung in einer Uni-Klinik weiterbehandelt werden mussten.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Zufahrt von der Heinrich-Esser- Straße auf die Friedrichstraße für den Verkehr kurzzeitig gesperrt. (bm)

