Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Lkw bleibt an Stromleitung hängen

Herxheim (ots)

Rund 9500 Euro Sachschaden und einen Stromausfall in mehreren Ortschaften verursachte ein 59-jähriger LKW-Fahrer am Dienstagnachmittag bei Herxheim. Der 59-Jährige hatte einen Wirtschaftsweg zur Abladung von Kompost befahren. Da er nach dem Abladen vergessen hatte, den Kippanhänger abzusenken streifte er beim Anfahren eine Starkstromleitung. Sowohl die Leitung als auch der Lkw wurden hierdurch beschädigt, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Durch die Beschädigung an der Starkstromleitung fiel in Herxheim und den umliegenden Gemeinden in der Zeit zwischen 16:45 und 17:00Uhr der Strom aus.

