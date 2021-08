Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leinsweiler - Großeinsatz aufgrund Vermisstensuche in Leinsweiler

Leinsweiler (ots)

Zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kam es am Dienstag in Leinsweiler. Ein 81-Jähriger aus Österreich, der sich mit seiner Ehefrau im Urlaub in Leinsweiler befand, hatte am Vormittag mit seinem Hund die Wohnung verlassen und war nicht wieder zurückgekehrt. Da zu befürchten war, dass der 81-Jährige orientierungslos ist und sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte, wurde eine groß angelegte Suchaktion veranlasst. Es kam neben der Suche durch Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr ein Polizeihubschrauber, Drohnen und Suchhunde zum Einsatz und Lautsprecherdurchsagen wurden durchgeführt. Gegen 18:00Uhr erkannte ein Anwohner aus Ranschbach aufgrund der zuvor erfolgten Lautsprecherdurchsagen den Vermissten in Ranschbach und verständigte die Polizei. Der 81-Jährige war orientierungslos aber wohlauf.

