Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rohrbach - Sachbeschädigung an historischem Schienenfahrzeug

Bild-Infos

Download

Rohrbach (ots)

Ein auf dem Bahnhofsgelände in Rohrbach abgestelltes historisches Schienenfahrzeug wurde am Sonntagabend beschädigt, die Polizei sucht nun Zeugen. Bislang unbekannte Täter hatten in der Zeit zwischen 17.30 und 19.00Uhr die Frontscheibe des Triebwagens mit einem Steinwurf zerstört. Der Sachschaden wird auf 500 bis 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell