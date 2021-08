Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - "Gurtmuffel" unterwegs

Herxheim (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Landau führten am Montag zwischen 10.40Uhr und 12.00Uhr schwerpunktmäßig in Herxheim Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurden zwölf Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt, ein Autofahrer benutzte während der Fahrt sein Mobiltelefon. Die Polizei appelliert an alle Autofahrer durch ein regelkonformes Verhalten die Sicherheit aller, und auch ihr eigene Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell