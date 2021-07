Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Bottrop Fuhlenbrock

Bottrop (ots)

Durch einen Passanten wurde ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohneinheiten in Bottrop Fuhlenbrock gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde eine verletzte Person außerhalb des Gebäudes vorgefunden. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss war es zu einem Brandereignis gekommen.

Da anfangs unklar war, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befinden, wurden drei Trupps zur Menschenrettung, und im weiteren Verlauf zur Brandbekämpfung eingesetzt. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen konnten keine weiteren Personen gefunden werden.

Durch den Brand, dessen Ursache unklar war, sind massive Schäden am Gebäude entstanden. Daher wurde ein Statiker zur Einsatzstelle bestellt. Durch diesen wurde festgestellt, dass Teile des Gebäudes nicht weiter bewohnt werden können. Abschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Kräfte der Feuerwache 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, sowie die Kräfte der freiwilligen Feuerwehr der Wachen Fuhlenbrock und Eigen waren mit insgesamt 34 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Der Rettungsdienst wurde durch Einheiten der Berufsfeuerwehr Oberhausen unterstützt. Für die Dauer des Einsatzes wurde der Grundschutz des Stadtgebiets durch die freiwillige Feuerwehr Altstadt sichergestellt. (LEY)

