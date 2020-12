Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 201207.5 Boksee: Polizei sucht Zeugen nach PKW-Aufbrüchen

BokseeBoksee (ots)

Nachdem es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem vollendeten und einem versuchten Diebstahl aus zwei PKW gekommen ist, sucht die Polizei Preetz nach Zeugen.

In der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 07.00 Uhr kam es in der Dorfstraße in Boksee zu zwei Diebstahlstaten an parkenden Autos. Bei einem weißen VW Golf wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen, das Fahrzeug durchwühlt und eine geringe Menge Kleingeld entwendet. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 800 Euro. Bei dem zweiten Fahrzeug, einem weißen Fiat Ducato, wurde ebenfalls die Seitenscheibe eingeschlagen. Nach jetzigem Stand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden an diesem Fahrzeug wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Polizei aus Preetz sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Taten und möglichen Tätern oder auffälligen Personen in Tatortnähe machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter 04342 / 1077 0 entgegen.

Maike Saggau

