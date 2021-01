Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Müllcontainer brannte an Wohnunterkunft

Melle (ots)

Am späten Mittwochabend, gegen 23:55 Uhr, kam es vor einer städtischen Wohnunterkunft an der Neuenkirchener Straße zum Brand eines Müllcontainers. Der Großmüllbehälter und umliegender Sperrmüll brannten beim Eintreffen der Rettungskräfte in voller Ausdehnung. Alle Bewohner der Unterkunft wurden von der Polizei evakuiert, es brannte direkt an der Wohngebäudefassade. Erste Löschversuche der Polizei konnten die Flammen nicht gänzlich erstickt, sie wurden vom Wind immer wieder angefacht. Die Feuerwehr Melle-Mitte löschte die Flammen ab. Eine Polizeibeamtin und zwei Polizeibeamte zogen sich leichte Rauchgasvergiftungen bei den Löschversuchen und der Evakuierung zu, sie konnten ihren Dienst nach einer Untersuchung im Krankenhaus fortsetzen. Die Unterkunftsbewohner blieben alle unverletzt. Am Gebäude entstand durch die Hitzeeinwirkung ein Schaden an der Fassade. Nach den Löscharbeiten und einer Belüftung des Gebäudes konnten alle Bewohner in ihre Appartments zurückkehren. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt, Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung wurden aufgenommen.

