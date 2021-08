Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Todesfolge

Hagenbach (ots)

Dienstagabend befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Karlsruhe die Umgehungsstraße in Hagenbach. Im Verlauf der Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegen kommenden PKW. Der junge Mann erlag vor Ort seinen Verletzungen. Der 30-jährige PKW-Fahrer aus Hagenbach wurde ebenfalls verletzt und kam in ein Krankenhaus. Bei ihm besteht keine Lebensgefahr. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Weitere Ermittlungen zum Unfallgeschehen folgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell