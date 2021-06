Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Schwerverletzter Sechsjähriger nach Verkehrsunfall

Hohenkirchen (ots)

Am vergangenen Samstag (12. Juni) gegen 14:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 01, an der Wohlenberger Wik, bei dem ein sechsjähriger Junge schwer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen zufolge stand der Junge (aus Niedersachsen) gemeinsam mit seinen Geschwistern an der Straße, um diese zu überqueren. Der Sechsjährigen sei plötzlich und unerwartet über die Straße gelaufen, so dass der aus Hohenkirchen kommende 81-jährige Madzafahrer einen Zusammenstoß trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht verhindern konnte. Das Kind stürzte daraufhin und verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Die eingesetzten Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus.

Es entstand kein Schaden am Pkw.

Während der Unfallaufnahme kam es zu zeitweisen Verkehrseinschränkungen.

Insofern keine besondere Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell