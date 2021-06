Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Mehrere Geldbörsendiebstähle beim Einkaufen im Supermarkt

Nordwestmecklenburg (ots)

In den zurückliegenden Tagen registrierte die Polizei im Landkreis Nordwestmecklenburg vermehrt Fälle hinsichtlich beim Einkaufen gestohlener Geldbörsen.

Bereits am vergangenen Freitagvormittag (11. Juni 2021) waren die unbekannten Diebe in Discountern in den Ortschaften Grevesmühlen (Ziegelhof), Gadebusch (Rehnaer Straße) sowie Lützow (Gadebuscher Straße) aktiv.

Am Samstagnachmittag kam es in Discountern im Wismarer Wiesengrund sowie in der Lübschen Straße zu weiteren derartigen Diebstählen.

Ersten Erkenntnissen zufolge legten oder hängten die Opfer, die ausschließlich lebensälter waren, ihre Einkaufsbeutel samt Geldbörsen in oder an den Einkaufskorb und ließen diese teilweise für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt. In einem konkreten Fall in Wismar wurde die Geldbörse sogar aus einem geschlossenen Rucksack entwendet.

In allen Fällen erbeuteten die Diebe Bargeld in Höhe von etwa 70 bis 400 Euro sowie mehrere Geldkarten und Ausweisdokumente. In einigen Fällen führten die Geschädigten einen Zettel mit der PIN in der Geldbörse mit sich. In einem Fall gelang es den Tätern somit mit der gestohlenen Bankkarten Ihres Opfers mehrere hundert Euro von dessen Konto abzuheben. In einem anderen Fall konnte das Konto rechtzeitig gesperrt werden.

Die Polizei rät daher dringend davon ab, die Geheimzahl (PIN) in der Geldbörse mitzuführen. Weiterhin sollten Handtaschen und Einkaufsbeutel zu keiner Zeit unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurückgelassen werden. Es empfiehlt sich, Wertgegenstände grundsätzlich dicht am Körper zu tragen. Weitere Hinweise zu diesem Thema finden sich unter www.polizei-beratung.de

Zeugen, die im Bereich der oben genannten Tatorte in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Wismar unter 03841 203 0, der Polizei in Grevesmühlen unter 03881 720 0, der Polizei in Gadebusch unter 03886 722 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell