Cappeln - Diebstahl eines E-Bikes

In der Zeit zwischen Dienstag, 21. September 2021, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 22. September 2021, 09.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Bokeler Straße das graue E-Bike FLEyer einer 81-Jährigen aus deren Schuppen. Das Fahrrad hat eine Reifengröße von 26 Zoll und ist mit einer 8-Gang-Nabenschaltung ausgestattet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Cappeln unter der Telefonnummer (04478) 958600 entgegen.

Cappeln - Diebstahl einer Heckenschere

In der Zeit zwischen Freitag, 17. September 2021, 21.00 Uhr, und Samstag, 18. September 2021, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Im Haakenhof die orange STIHL Heckenschere 575eines 76-Jährigen aus Cappeln aus dessen Geräteraum. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Cappeln unter der Telefonnummer (04478) 958600 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Samstag, 18. September 2021, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 22. September 2021, 09.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Chiemseestraße gewaltsam in das Haus eines 67-Jährigen aus Molbergen ein. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 200,-- Euro. Ob Diebesgut erlangt wurde, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 22. September 2021, kam es um 15.20 Uhr auf der Hagenstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein radfahrender 10-jähriger Junge aus Cloppenburg stieß auf dem dortigen Geh- und Radweg mit einer ihm entgegenkommenden 67-jährigen Fußgängerin aus Cloppenburg zusammen. Im Bereich der Unfallstelle ist der Radweg baulich wegen einer angrenzenden Hecke verengt. Beide Beteiligten verletzten sich leicht.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 22. September 2021, kam es zwischen 08.00 Uhr und 15.00 Uhr in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein-/Ausfahren in eine Parklücke auf einem Parkplatz den dort geparkt stehenden grauen PKW Audi A6 eines Sicherheitsdienstes aus Cloppenburg. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 8000,-- Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 22. September 2021, kam es um 14.50 Uhr auf der Alten Bundesstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 22-Jähriger aus Emstek befuhr mit seinem PKW die Alte Bundesstraße aus Richtung Emstek kommend in Richtung Bundesstraße B72. Eine 79-Jährige aus Bakum befuhr mit ihrem PKW die Westeremsteker Straße aus Richtung Eichenallee kommend in Fahrtrichtung Niedriger Weg. Im Kreuzungsbereich zur Alten Bundesstraße beabsichtigte sie, diese zu überqueren. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden 22-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 7000,-- Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 22. September 2021, kam es gegen 12.00 Uhr in der St.-Johannes-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine bislang unbekannte Fußgängerin zog einen Handwagen hinter sich her und touchierte beim Vorbeigehen am grauen PKW BMW X2 einer 36-Jährigen aus Garrel, wodurch dieser leicht beschädigt wurde. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (04474) 939420 entgegen.

