Peheim - Brand eines PKW

Am Dienstag, 21. September 2021, gegen 16.15 Uhr, geriet auf dem Parkplatz des Sportzentrums in Peheim aus bislang unbekannter Ursache der PKW eines 19-Jährigen aus Peheim in Brand. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Peheim gelöscht werden, welche mit zwei Einsatzfahrzeugen und 20 Kräften vor Ort war. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1000,-- Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Cloppenburg - Tuning

Am Montag, 20. September 2021, wurde um 16.10 Uhr in der Museumstraße der PKW einer 25-Jährigen aus Cloppenburg kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass die Betriebserlaubnis für diesen PKW nach Einbau von Fahrwerk und Rädern ohne kombinierte Abnahme erloschen war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet.

Emstek - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 21. September 2021, kam es gegen 0750 Uhr auf der Langen Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 31-Jähriger aus Cloppenburg befuhr mit seinem LKW die Lange Straße in Richtung Halener Straße. Beim Abbiegen in diese übersah er einen kreuzenden 32-jährigen Fahrradfahrer aus Emstek. Dieser befuhr die Lange Straße in Richtung Cloppenburg und beabsichtigte, die Halener Straße bei grün zu überqueren. Es kam zum Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden (500,-- Euro). Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 21. September 2021, gegen 11.15 Uhr, kam es auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 73-Jährige aus Cloppenburg, eine 63-Jährige aus Halen und ein 28-Jähriger aus Cloppenburg befuhren in aufgeführter Reihenfolge mit ihren PKWs die Emsteker Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe des Bahnüberganges musste die 73-Jährige verkehrsbedingt bremsen, die nachfolgende 63-Jährige bremste ihren PKW ebenfalls ab. Der hinter der 63-Jährigen fahrende 28-Jährige hingegen bemerkte dieses zu spät und fuhr mit seinem PKW auf den PKW der 63-Jährigen auf. Hierdurch wurde dieser auf den PKW der 73-Jährigen geschoben. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2000,-- Euro.

Gegen 14.20 Uhr kam es auf der Kreuzung im Brookweg zu einem Verkehrsunfall: Ein 48-Jähriger aus Gelsenkirchen beabsichtigte, mit seinem PKW an der Kreuzung Brookweg/Industriezubringer nach links in Richtung Cloppenburg abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden PKW eines 63-Jährigen aus Löningen, welcher in diesem Moment den Industriezubringer in Richtung Höltinghausen befuhr. Es kam zum Unfall. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 14000,-- Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Um 16.40 Uhr kam es dann auf der Molberger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 32-Jähriger aus Lorup befuhr mit seinem PKW die Molberger Straße aus Cloppenburg kommend in Richtung Molbergen. Ein 59-Jährigr aus Ermke musste aufgrund einer Rotlicht zeigenden Ampel an der Molberger Straße, Ecke Rebhuhnweg, anhalten. Dies übersah der 32-Jährige, sodass er auf das Fahrzeugheck des 59-Jährigen auffuhr. Beide PKW waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit (Schadenshöhe: 12000,-- Euro). Der 59-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 21. September 2021, zwischen 14.30 Uhr und 14.50 Uhr, kam es in der Straße Rosengärten zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Kraftfahrzeug den dort geparkten schwarzen PKW Renault Twingo einer 31-Jährigen aus Hamburg. Hierdurch entstand Sachschaden (Kratzer entlang der rechten Fahrzeugseite) in Höhe von 800,-- Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

