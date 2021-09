Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, 18. September 2021, kam es gegen 10.00 Uhr in einem Fleischereifachgeschäft an der Hauptstraße zum Diebstahl einer Geldbörse: Eine 75-jährige Frau aus Garrel hatte ihre Handtasche an der Kasse vergessen. Als eine Mitarbeiterin lief mit der Tasche nach draußen lief, um sie der Kundin nachzubringen, gab sich eine ihr unbekannten Frau ihr gegenüber als Eigentümerin bzw. Überbringerin der Handtasche aus, sodass die Mitarbeiterin die Handtasche an sie aushändigte. Die vermeintliche Eigentümerin gab die Tasche später wieder in der Fleischerei ab. Als die 75-Jährige ihre Handtasche dort abholte, musste sie feststellen, dass ihre cognacfarbene JOOP-Ledergeldbörse fehlte. In der Geldbörse waren zum Tatzeitpunkt enthalten:

- Bargeld, - Bundespersonalausweis, - Krankenversicherungskarte, - EC-Karten.

Die mutmaßliche Täterin konnte durch die Mitarbeiterin des Geschäfts wie folgt beschrieben werden:

- ca. 70 Jahre alt, - helle (weiße) Haare, - Kurzhaarfrisur,

bekleidet mit:

- hellgrau/silberne Steppjacke, - schwarze Hose, - schwarze, sportliche Schuhe mit weißer Sohle.

Die entwendete Geldbörse wurde zwischenzeitlich mit sämtlichem Inhalt - außer dem darin befindlichen Bargeld - bei einem Verbrauchermarkt an der Nikolausdorfer Straße im Kassenbereich wieder aufgefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (04474) 939420 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell