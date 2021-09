Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - versuchter Ladendiebstahl

Am Montag, 20. September 2021, kam es gegen 12.55 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Halener Straße zu einem versuchten Ladendiebstahl: Eine bislang unbekannte Täterin entwendete diverse Artikel. Als sie von einem Mitarbeiter auf ihr Fehlverhalten angesprochen wurde, ließ sie das Diebesgut sowie ihre Handtasche fallen und flüchtete fußläufig. Die Frau konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 35-40 Jahre alt - ca. 1,65 m groß - südländisches Erscheinungsbild - etwas korpulenter - dunkle, lange Haare, zum Zopf gebunden - goldene Brille,

bekleidet mit:

- dunkelblaue Strickjacke, - dunkelblaue Jeans, - weiße Turnschuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (04473) 932180 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 20. September 2021, zwischen 17.45 Uhr und 17.55 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Bekleidungsgeschäft in der Lange Straße das braune Portemonnaie einer 39-Jährigen aus Großenkneten aus deren Handtasche. In der Geldbörse befand sich neben Bargeld auch der Bundespersonalausweis, Krankenversicherungskarten, Rentenversicherungsausweis sowie die EC-Karte. Die Geldbörse wurde am heutigen Morgen auf dem Gelände des Rathauses der Stadt Cloppenburg von einem Zeugen aufgefunden und bei der hiesigen Polizeidienststelle begeben. Durch die Täter war lediglich das Bargeld entwendet worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Samstag, 18. September 2021, zwischen 09.50 Uhr und 10.05 Uhr, lösten bislang unbekannte Täter von dem Wohnwagen Fendt, Typ 130, eines 48-Jährigen aus Cloppenburg die Radmuttern des linken Rades. Der Wohnwagen war zum Tatzeitpunktim Heideggerweg am rechten Fahrbahnstreifen vor dem Haus Nr. 1 mit der Front in Richtung Kantstraße abgestellt. Das betroffene Rad löste sich während der Fahrt, sodass der Wohnwagen im Garreler Weg auf die Fahrbahn stürzte. Am Wohnwagen entstand Sachschaden in Höhe von 1000,-- Euro. Andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

Am Montag, 20. September 2021, wurde gegen 13.20 Uhr in der Schubertstraße ein 17-Jähriger aus Cloppenburg kontrolliert. In diesem Zusammenhang wurde ein Klemmbeutel mit Betäubungsmitteln aufgefunden. Dieser wurde sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 19. September 2021, kam es zwischen 02.30 Uhr und 03.00 Uhr vor dem Gebäude eines 71-Jährigen an der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung. Zunächst randalierten bislang unbekannte Täter vor dem Objekt. Im weiteren zeitlichen Verlauf stellte der 71-Jährige dann erheblichen Schaden an seiner Eingangstreppe, sowie an der Bepflanzung fest. Der Eingangsbereich des Objektes ist zur Kaiforter Straße hin ausgerichtet. Die entstandene Schadenshöhe wird mit 1000,-- Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (04474) 939420 entgegen.

Garrel OT Varrelbusch - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 17. September 2021, 18.00 Uhr, und Samstag, 18. September 2021, 06.00 Uhr, randalierten bislang unbekannte Täter in der Straße Grüne Höhe im Bereich des dortigen Dorfteiches. Dabei wurde der Innenbereich des dort befindlichen Holzgebäudes vermüllt und ein in der Nähe befindlicher Baum abgebrochen. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 100,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (04474) 939420 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Montag, 20. September 2021, kam es um 06.45 Uhr auf der Amerikastraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 45-Jähriger aus Garrel fuhr mit seinem PKW aus der St.-Michael-Straße nach links auf die Amerikastraße und beabsichtigte im weiteren Verlauf, nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem ihn überholenden 36-Jährigen aus Bösel, welcher mit seinem PKW die Amerikastraße ortsauswärts befuhr. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt (Gesamtschadenshöhe: 8000,-- Euro) und waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Lastrup - Verkehrsunfall

Am Montag, 20. September 2021, um 08.35 Uhr, kam es auf der Lodberger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 27-Jähriger aus Lastrup befuhr mit seinem PKW die Lodberger Straße aus Richtung Hamstrup kommend in Fahrtrichtung Löningen. Ausgangs einer leichten Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Straßenbaum. Er wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An seinem PKW entstand Sachschaden in Höhe von 1000,-- Euro.

Molbergen - Verkehrsunfall

Am Montag, 20. September 2021, um 11.50 Uhr, beschädigte ein 51-Jähriger LKW-Fahrer aus der Ukraine im Rahmen eines Abbiegemanövers mit seinem Sattelauflieger den in einer seitlichen Parklücke an der Cloppenburger Straße abgestellten PKW eines 50-Jährigen aus Friesoythe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 8000,-- Euro.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit -flucht

Am Montag, 20. September 2021 kam es gegen 10.00 Uhr im Wöstendamm zu einem Verkehrsunfall: Ein 24-Jähriger aus Essen (Oldenburg) befuhr mit seinem PKW den Wöstendamm in Richtung Beverner Straße. In Höhe Haus-Nr. 1 kam er aus bislang ungeklärter nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Telefonmasten. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000,-- Euro. Der 24-Jährige verließ zunächst unerlaubt den Unfallort, wobei er seinen PKW an der Unfallstelle zurückließ. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Montag, 20. September 2021, kam es um 13.40 Uhr in der Straße Am Bäkmoor zu einem Verkehrsunfall: Ein 18-Jähriger aus Löningen wollte mit seinem PKW von der Steinriedener Straße nach rechts in die Straße Am Bäkmoor abbiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 52-Jährige aus Löningen, welche mit ihrem PKW die die Straße Am Bäkmoor von Lastrup in Richtung Löningen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 52-Jährige leicht verletzte und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht wurde. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7000,-- Euro.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 20. September 2021, kam es um 18.25 Uhr in der Hemmelter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 23-Jähriger aus Lastrup befuhr mit seinem PKW die Hemmelter Straße von Suhle kommend in Richtung Lastrup, als ihm auf gerader Strecke ein silberner PKW Kombi entgegenkam, der die Mittellinie überquerte und auf seinen Fahrstreifen geriet. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 23-Jährige nach rechts aus und kollidierte mit einem Baum. Der Unfallverursacher setze seine Fahrt unerlaubt fort. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2000,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter der Telefonnummer (04472) 932860 entgegen.

