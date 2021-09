Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl einer Geldbörse

Am Sonntag, 19. September 2021, zwischen 02.00 Uhr und 05.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einer Diskothek an der Elbestraße die schwarze Geldbörse einer 20-Jährigen aus Cappeln. Die Geldbörse ist von der Firma JUBELIST. Hierin befand sich zum Tatzeitpunkt ihr Bundespersonalausweis, EC- und Kreditkarte sowie die Krankenversicherungskarte der Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Urkundenfälschung

Am Montag, 20. September 2021, wurde um 11.25 Uhr in der Emsstraße der PKW eines 50-Jährigen aus Garrel kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass für diesen kein Versicherungsschutz bestand. Auch waren an dem Fahrzeug andere gestempelte Kennzeichen montiert. Dem 50-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Friesoythe - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 20. September 2021, wurde gegen 18.00 Uhr im Grünen Hof ein 17-Jähriger aus Friesoythe auf einem E-Scooter festgestellt, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Dem 17-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Barßel - Verkehrsunfall

Am Montag, 20. September 2021, kam es um 10.35 Uhr in der Straße Am Fuhrenkamp zu einem Verkehrsunfall: Ein 66-Jähriger aus Barßel befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Gemeindestraße Am Fuhrenkamp aus Richtung Harkebrügger Weg kommend in Richtung der Loher Staße. Ca. hundert Meter vor der Loher Straße in der dortigen Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in den Seitenraum. Der 66-Jährige verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell