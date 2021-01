Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Oberndorf am Neckar (Lkr. Rottweil) Bei Bremsmanöver ins Rutschen gekommen (12.01.2021)

Oberndorf am Neckar (ots)

Auf schneeglatter Straße ist am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der K 5502 zwischen Bochingen und Altoberndorf eine 57-jährige Skoda-Fahrerin ins Rutschen geraten und gegen das Heck eines Mitsubishi geprallt. Die Skoda-Fahrerin hatte in Richtung Altoberndorf wegen eines Rückstaus in einer Rechtskurve abbremsen wollen, was auf der rutschigen Fahrbahn jedoch misslang. An beiden Pkw entstand jeweils Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

