POL-KN: Sulz am Neckar (Lkr.Rottweil) Brandalarm wegen Funkenflug (12.01.2021)

Sulz am Neckar (ots)

Als Fehlalarm hat sich am Dienstagnachmittag ein vermeintlicher Fassadenbrand an einem Gebäude in der Salinestraße herausgestellt. Der Leitstelle wurde gegen 16.30 Uhr gemeldet, dass an einem Firmengebäude Funken aus der Fassade sprühen würden. Die Freiwillige Feuerwehr Sulz rückte daraufhin mit einem Löschfahrzeug aus. Bei der Überprüfung stellte sich dann heraus, dass derzeit Kernbohrungen an der Fassade stattfinden und der Funkenflug dadurch verursacht worden war.

