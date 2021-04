Polizei Düsseldorf

POL-D: Kontrollaktion im Stadtgebiet: Zahlreiche Verstöße von Rad- und Pedelecfahrern geahndet - Auch Autofahrer sanktioniert

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 15. April 2021, 6 Uhr bis 22 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Düsseldorf führten gestern wieder Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Verstöße von Rad- und Pedelecfahrern im Stadtgebiet durch. Dabei trafen die Polizistinnen und Polizisten zahlreiche Maßnahmen. Auch das Fehlverhalten der motorisierten Verkehrsteilnehmer wurde sanktioniert.

Bei kühlen Außentemperaturen waren weniger Radfahrende als üblich unterwegs. Dennoch wurden insgesamt 221 Radfahrende, 25 Elektrokleinstfahrzeugfahrende, 57 Autofahrende, zwei Lkw- sowie drei Kradfahrende kontrolliert. Dabei sprachen die Polizistinnen und Polizisten 103 Verwarngelder aus und leiteten 22 Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Radler ein. Rotlichtverstöße von Fahrradfahrern, die Benutzung falscher Verkehrsflächen sowie das Fahren in die falsche Richtung gehörten zur überwiegenden Anzahl der festgestellten Verstöße.

Gegen drei Benutzerinnen und Benutzer von Elektrokleinstfahrzeugen wurden Strafverfahren wegen fehlendem Versicherungsschutz eingeleitet. Auch das Fehlverhalten von Autofahrerinnen und Autofahrern wurde in 33 Fällen sanktioniert (Halten auf Radverkehrsflächen, Telefonieren am Steuer etc.). Die Polizei Düsseldorf wird sich mit ähnlichen Kontrollaktionen auch in Zukunft für ein sicheres Radfahren in der Landehauptstadt einsetzen.

