POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 57 - Dormagen - Lkw kippt auf die Seite - Fahrer leicht verletzt - Aufwendige Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen

Donnerstag, 15. April 2021, 3.30 Uhr

In der Nacht zu heute verletzte sich ein Lkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der A 57 bei Dormagen leicht, nachdem er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und der Lkw in der Folge umgekippt war. Die Ausfahrt Dormagen musste für die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen gesperrt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf befuhr der 64-jährige Sattelzugführer aus dem Kreis Düren die Ausfahrt der Anschlussstelle Dormagen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Lkw in der Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kippte in der Folge auf die Seite. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Da aus dem Silo-Auflieger flüssige Biomasse und Betriebsmittel ausgelaufen waren, musste die Ausfahrt für die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen bis etwa 12 Uhr gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 400.000 Euro.

