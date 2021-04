Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (126/2021) A 7 in Fahrtrichtung Hannover ab der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg nach Fahrzeugbrand aktuell voll gesperrt

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Nörten-Hardenberg und Northeim-West Montag, 12. April 2021, gegen 13.40 Uhr

NORTHEIM (mb) - Auf der Autobahn 7 bei Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) ist am Montagmittag (12.04.2021) gegen 13.40 Uhr ein Lkw in Vollbrand geraten. Der Fahrer blieb nach ersten Informationen unverletzt. Die Fahrbahn ist aktuell ab der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt.

Wir berichten nach.

