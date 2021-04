Polizei Düsseldorf

POL-D: Körperverletzungsdelikt in Hassels - Mann schlägt Frau auf offener Straße - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Körperverletzungsdelikt in Hassels - Mann schlägt Frau auf offener Straße - Festnahme

Ein heftiger Beziehungsstreit zwischen einem 40-jährigen Mann und seiner 26-jährigen Freundin wurde heute Morgen auf offener Straße ausgetragen. Der gewalttätige Mann schlug auch auf die am Boden liegende Frau ein. Der alkoholisierte 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Entsprechende Maßnahmen zur häuslichen Gewalt wurden veranlasst.

Gegen 10.15 Uhr verlagerte sich der Streit zwischen den beiden Personen aus der Wohnung an der Further Straße auf die Straße. Im weiteren Verlauf schlug der alkoholisierte Tatverdächtige auf die wehrlose Frau ein. Sie schrie um Hilfe. Die Polizei war schnell zur Stelle und konnte den Mann überwältigen. Die Frau wurde nicht schwer verletzt. Dem Tatverdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er in das Gewahrsam überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell